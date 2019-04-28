إيران... اجتماع أمني فريد من نوعه للمرشد الأعلى

استقبل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، قادة قوى الأمن الداخلي في البلاد.

وأكد قائد الثورة الإسلامية خلال استقبال قادة قوى الأمن الداخلي في البلاد، على ضرورة استمرار مضي هذه القوى قدماً نحو توجه قوي للأمن الداخلي، يناسب الجمهورية الإسلامية، معتبراً دور هذه القوى في تحقيق شعار العام (ازدهار الإنتاج)، وكذلك توفير أمن الفضاء المجازي دوراً مهماً. وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader خامنئي: بوسع إيران تصدير النفط كما تريد وعقوبات واشنطن لن تحقق شيئا

واعتبر خامنئي قوة ومودة قوى الأمن الداخلي عنصرين مكملين لبعضهما البعض، مشيرا إلى جهود هذه القوى خلال أيام عيد النوروز والعطل.

وقال خامنئي:

إن قوى الأمن الداخلي تألقت في تقديم الخدمات إلى المتضررين من السيول وتوفير الأمن خلال السيول الأخيرة.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية تقدم قوى الأمن الداخلي خلال السنوات الأخيرة حقيقة قيمة، معتبراً توفير الأمن ضرورة الانطلاق والازدهار الاقتصادي.

وأشار خامنئي إلى توفير الأمن للفضاء المجازي، قائلاً:

إن الفضاء المجازي اليوم انتشر بشكل واسع في حياة المواطنين، وفي الوقت ذاته لديه منفعة وأخطار كبيرة أيضاً.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية زعزعة أمن الفضاء المجازي مضراً بالمواطنين، مؤكدا على مهمة قوى الأمن الداخلي في توفير أمن الفضاء المجازي.