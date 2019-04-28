إيران تعلق على أنباء احتجاز سفينة تابعة لها في مصراتة

نفت شركة الملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الأحد 28 أبريل/ نيسان، نبأ احتجاز سفينة تابعة لها في مصراتة الليبية.

ذكر ذلك موقع "RT"، نقلا عن مراسله في طهران، الذي أوضح أن رئيس شركة الملاحة البحرية الإيرانية محمد سعيدي، أكد وجود خلاف مع الحكومة الليبية بشأن سفينة في ميناء مصراتة.

© AFP 2019 / Odd Andersen ضبط سفينة متجهة إلى ليبيا وعلى متنها مواد متفجرة

وأضاف: "لكن رئيس شركة الملاحة البحرية الإيرانية نفى نبأ احتجاز السفينة".

وقال محمد سعيدي: "من قام بنشر هذه الأنباء هو (وكالة أنباء أفريقية)، ونشرت خبر احتجازها"، مشيرا إلى أنه لم يتم احتجاز السفينة".

وتابع: "هناك خلاف بشأنها، ونتفاوض حاليا مع الحكومة الليبية من أجل حل المشكلة".

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس السبت، أنها احتجزت سفينة إيرانية في ميناء مصراتة البحري بناء على أمر من النائب العام.

وأضافت: "أن السفينة مدرجة على قوائم العقوبات الصادرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران".