بسبب تهم بالفساد... رئيس بيرو السابق رهن الإقامة الجبرية

يقضي رئيس بيرو السابق بابلو كوشينسكي، ثلاث سنوات رهن الإقامة الجبرية، فيما يجري إعداد اتهامات بالفساد ضده بسبب ما تردد عن تقاضيه رشاوى من شركة "أودبريشت" البرازيلية للإنشاءات.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev القضاء يأمر بسجن رئيس بيرو السابق ثلاث سنوات قبل محاكمته

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 28 أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن القضاء في بيرو ، أمر الشهر الماضي، بحبس كوشينسكي ثلاث سنوات انتظارا للمحاكمة.

وقال مكتب المدعي العام، أمس السبت، إنه جرى تخفيف الحكم بسبب مشكلات صحية، يعاني منها الرئيس السابق البالغ من العمر 80 عاما.

وكان فريق الدفاع عن كوشينسكي يطالب بالاعتقال المنزلي بسبب سوء حالته الصحية، بينما ينفي كوشينسكي وهو مصرفي سابق عمل في "وول ستريت"، ارتكاب أي مخالفات.