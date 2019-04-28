عشرات الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجا على مقترحات لتسليم مطلوبين للصين

نظم عشرات الآلاف مسيرة إلى برلمان هونج كونج، اليوم الأحد (28 أبريل نيسان) للمطالبة بإلغاء قوانين مُقترحة لتسليم المطلوبين بما يسمح بإرسال متهمين للصين من أجل محاكمتهم في خطوة يخشى البعض أن تُعّرض الحريات الأساسية في المدينة للخطر.

ويخشى المعارضون للقوانين المقترحة من المزيد من تقليص الحقوق وسُبل الحماية القانونية في المركز المالي الذي يحظى باستقلالية، وهي حريات صارت مكفولة عند تسلم الصين السيادة على المدينة من الحكم الاستعماري البريطاني عام 1997. وفقا لـ "رويترز".

© AFP 2019 / Wang Zhao هبوط بورصات هونغ كونغ والصين على خلفية الوضع حول سوريا

وقال مشاركون في المسيرة إنهم قلقون من السفر للصين بعد تلك الخطوة التي جاءت بعد أن حثت الحكومة الشبان على توثيق صلاتهم بالبر الرئيسي للبلاد ودعم علاقات هونغ كونغ مع جنوب الصين.

وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 22 ألفا و800 شخص وقت الذروة لكن منظمين ذكروا أن ما يقدر بنحو 130 ألفا شاركوا.

وردد المحتجون السلميون هتافات تطالب بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام وقالوا إنها "خانت" هونغ كونغ. وحمل بعضهم مظلات صفراء في رمز لحركة عصيان مدني أصابت مناطق من هونج كونج بالشلل لمدة 11 أسبوعا في 2014.

وتتمسك لام ومسؤولون حكوميون آخرون بالقوانين المقترحة ويقولون إنها ضرورية لسد ثغرات قانونية موجودة منذ فترة طويلة.

وبموجب التغييرات المقترحة سيصبح من حق زعيمة هونغ كونغ الأمر بتسليم مطلوبين للصين ومكاو وتايوان ودول أخرى لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية في المدينة.

ومن المقرر أن تصدر الأوامر وفقا لكل حالة على حدة ويمكن الطعن عليها عبر النظام القضائي.

وقال مسؤولون حكوميون إن القانون لا يسمح بتسليم المعرضين لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو الاتهامات السياسية.