البابا يدعو إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا

وقال البابا في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان، إن الأحوال المتردية بالفعل لمن هم في تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر، وفقا لرويترز.

© REUTERS / YARA NARDI على الرغم من تقبيل البابا لأقدامهم... مشار يستبعد تشكيل حكومة الوحدة في جنوب السودان

وأضاف: "أناشد الإجلاء في أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى".

وأجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي 325 لاجئا أفريقيا من مركز احتجاز بجنوب طرابلس في ظل تصاعد العنف.

وتعرضت العاصمة الليبية إلى ضربة جوية في وقت متأخر من يوم السبت فيما واصلت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع لانتزاع السيطرة على طرابلس.

كما دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل من لقوا حتفهم أو تكبدوا خسائر جسيمة في فيضانات اجتاحت جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة.