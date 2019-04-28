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19:16 28 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني

    إيران توقف التحقيق في أسباب وفاة رفسنجاني دون نتائج

    Rt.com
    العالم
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    قال أحد مستشاري رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الراحل، هاشمي رفسنجاني، الأحد، إن السلطات الحكومية أوقفت التحقيق في أسباب وفاة رفسنجاني.

    وأوضح المستشار غلام علي رجائي، إنه "بعد مرور أكثر من عامين على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في وفاة هاشمي رفسنجاني، تم إيقاف التحقيق بهذا الموضوع، رغم عدم انتهائه". وذلك بحسب وكالة "إرم نيوز".

    الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني
    Rt.com
    وفاة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني
    وأضاف أن "الرئيس حسن روحاني رفض إغلاق قضية التحقيق في وفاة رفسنجاني، لكن الضغوط أدت إلى إيقاف العمل والتحقيقات".

    وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت فاطمة هاشمي رفسنجاني، البنت الكبرى للراحل، إن "كمية كبيرة من المواد المشعة اكتُشفت في جسد والدها ومساعده الذي نقل معه إلى المستشفى".

    وأضافت فاطمة، أن "جسد والدها علي أكبر هاشمي رفسنجاني كان مليئًا بالمواد المشعة عن طريق فحص المؤسسات الأمنية".

    فيما قالت فائزة رفسنجاني، ابنة رفسنجاني، إن "عائلتها لم تتعرف بعد على الأسباب المقنعة والمنطقية لوفاة والدها".

    وفي 27 يناير/ كانون الثاني 2018، شكل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، برئاسة الأدميرال علي شمخاني، لجنة للتحقيق في أسباب وفاة هاشمي رفسنجاني، بعد تقارير تحدثت عن عملية اغتياله وتصفيته.

    وقالت مصادر إيرانية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي، كلف اللواء رضا سيف اللهي، القائد السابق للشرطة الإيرانية، بالتحقيق في أسباب وفاة هاشمي رفسنجاني، على أن يقدم تقارير مفصلة بشأن ذلك إلى الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني".

    ويشار إلى أن هاشمي رفسنجاني توفي نتيجة نوبة قلبية، في الثامن من يناير/كانون الثاني 2017.

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    الكلمات الدلالية:
    روحاني, إيران, مجلس الأمن القومي الإيراني, أكبر هاشمي رفسنجاني, روحاني, إيران
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