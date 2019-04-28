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19:16 28 أبريل/ نيسان 2019
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    عشاق Avengers يجتمعون في مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي Avengers: Endgame في لوس أنجلوس

    "أفينجرز" يسحق شباك التذاكر ويكتسح "حرب النجوم" (صور)

    © REUTERS / MIKE BLAKE
    العالم
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    قالت شركة "والت ديزني" للتوزيع إن فيلم "Avengers: Endgame" حطم سجلات شباك التذاكر بمبيعات تذاكر العالمية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار حتى يوم الأحد.

    شخصية ديدبول
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
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    وحسب "رويترز" ربح "Endgame" 350  مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، أكبر سوق للأفلام في العالم.

    وتجاوز إجمالي الرقم بكثير تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق البالغ 257.7 مليون دولار الذي سجله قبل عام "Avengers: Infinity War".

    وبدأ موسم الأفلام الكبرى أمس الأربعاء بعرض فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز: إند جيم) من إنتاج استوديوهات مارفل التابعة لديزني. ويقول خبراء في الصناعة إن من المرجح أن يسجل الفيلم أكبر افتتاح لفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع على الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا.

    وصول عشاق Avengers إلى مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي Avengers: Endgame في لوس أنجلوس
    © REUTERS / MIKE BLAKE
    وصول عشاق Avengers إلى مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي "Avengers: Endgame" في لوس أنجلوس

    ووفقًا لشبكة سي إن إن، فإن Endgame  سجل أرقامًا قياسية من اليسار واليمين منذ ظهوره الدولي الأول يوم الأربعاء الماضي — بما في ذلك أكبر عطلة نهاية أسبوع دولية للافتتاح وأكبر افتتاح IMAX وأعلى بداية في الصين لمدة ثلاثة أيام وأكبر يوم افتتاح في أمريكا الشمالية. وسبق أن احتفظ Star Wars: The Force Awakens  بالرقم القياسي في عام 2015، ويبلغ قدره الآن الجمعة 156.7 مليون دولار.

    أحد عشاق أفينجرز وهو هو يدخل مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي
    © REUTERS / MIKE BLAKE
    أحد عشاق أفينجرز وهو هو يدخل مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي

    وحسب "فانتي فير" فقد بلغت ذروة إيرادات الفيلم الذي يمتد لثلاث ساعات من ملحمة Marvel التي يبلغ عددها 22 فيلما حتى الآن حوالي 487 مليون دولار في الخارج.

    وكان أبطال ومخرجا فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) الذي عرض الأسبوع الماضي قالوا إن شركة "والت ديزني" المنتجة للفيلم نجحت في الحفاظ على سياج من السرية البالغة كانت فرضته على حبكة الفيلم.

    أحد عشاق أفينجرز
    © REUTERS / MIKE BLAKE
    أحد عشاق أفينجرز

    وقال جو روسو الذي أخرج الفيلم الجديد بالمشاركة مع شقيقه أنتوني إن الفيلم يمثل نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فيلما لست شخصيات من أفلام عالم مارفل السينمائي.

    واتخذت مارفل إجراءات إضافية للحفاظ على سرية الفيلم أثناء تصويره وقال كثير من أبطاله إنه لا علم لديهم تحديدا بما ستكون عليه قصة الفيلم في النهاية.

    وسيبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول بأنحاء العالم يوم الأربعاء.

    ووصفت بري لارسون التي تلعب دور البطلة الخارقة كابتن مارفل في هذا الفيلم بأنه "الأكثر سرية على الإطلاق". وقالت إنها كانت تمثل كل مشهد على حدة دون أن أي نص استرشادي.

    عشاق Avengers يجتمعون في مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي Avengers: Endgame في لوس أنجلوس
    © REUTERS / Mike Blake
    عشاق Avengers يجتمعون في مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي "Avengers: Endgame" في لوس أنجلوس

    كما أكد مارك رافالو، الذي لعب دور الرجل الأخضر، أنه لم يقرأ نصا كاملا للفيلم ولا يعرف كيف ستكون نهايته.

    وعبر كريس إيفانز، الذي لعب شخصية كابتن أمريكا، عن ثقته بأن عالم مارفل السينمائي سيقدم فيلما "تكون نهايته رائعة للغاية".

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    الكلمات الدلالية:
    أفينجرز, أخبار الفن, مارفيل, ديزني, أمريكا, كندا, الصين
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