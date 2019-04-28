"أفينجرز" يسحق شباك التذاكر ويكتسح "حرب النجوم" (صور)

وتجاوز إجمالي الرقم بكثير تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق البالغ 257.7 مليون دولار الذي سجله قبل عام "Avengers: Infinity War".
وبدأ موسم الأفلام الكبرى أمس الأربعاء بعرض فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز: إند جيم) من إنتاج استوديوهات مارفل التابعة لديزني. ويقول خبراء في الصناعة إن من المرجح أن يسجل الفيلم أكبر افتتاح لفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع على الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا.
ووفقًا لشبكة سي إن إن، فإن Endgame سجل أرقامًا قياسية من اليسار واليمين منذ ظهوره الدولي الأول يوم الأربعاء الماضي — بما في ذلك أكبر عطلة نهاية أسبوع دولية للافتتاح وأكبر افتتاح IMAX وأعلى بداية في الصين لمدة ثلاثة أيام وأكبر يوم افتتاح في أمريكا الشمالية. وسبق أن احتفظ Star Wars: The Force Awakens بالرقم القياسي في عام 2015، ويبلغ قدره الآن الجمعة 156.7 مليون دولار.
وحسب "فانتي فير" فقد بلغت ذروة إيرادات الفيلم الذي يمتد لثلاث ساعات من ملحمة Marvel التي يبلغ عددها 22 فيلما حتى الآن حوالي 487 مليون دولار في الخارج.
Marvel Studios’ #AvengersEndgame is the #1 box office opening of all time.— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 28, 2019
See the film in theaters now, get tickets: https://t.co/h90aWvzX1D #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/3pJpAiAHCz
وكان أبطال ومخرجا فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) الذي عرض الأسبوع الماضي قالوا إن شركة "والت ديزني" المنتجة للفيلم نجحت في الحفاظ على سياج من السرية البالغة كانت فرضته على حبكة الفيلم.
وقال جو روسو الذي أخرج الفيلم الجديد بالمشاركة مع شقيقه أنتوني إن الفيلم يمثل نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فيلما لست شخصيات من أفلام عالم مارفل السينمائي.
واتخذت مارفل إجراءات إضافية للحفاظ على سرية الفيلم أثناء تصويره وقال كثير من أبطاله إنه لا علم لديهم تحديدا بما ستكون عليه قصة الفيلم في النهاية.
وسيبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول بأنحاء العالم يوم الأربعاء.
ووصفت بري لارسون التي تلعب دور البطلة الخارقة كابتن مارفل في هذا الفيلم بأنه "الأكثر سرية على الإطلاق". وقالت إنها كانت تمثل كل مشهد على حدة دون أن أي نص استرشادي.
كما أكد مارك رافالو، الذي لعب دور الرجل الأخضر، أنه لم يقرأ نصا كاملا للفيلم ولا يعرف كيف ستكون نهايته.
وعبر كريس إيفانز، الذي لعب شخصية كابتن أمريكا، عن ثقته بأن عالم مارفل السينمائي سيقدم فيلما "تكون نهايته رائعة للغاية".
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