"أفينجرز" يسحق شباك التذاكر ويكتسح "حرب النجوم" (صور)

قالت شركة "والت ديزني" للتوزيع إن فيلم "Avengers: Endgame" حطم سجلات شباك التذاكر بمبيعات تذاكر العالمية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار حتى يوم الأحد.

وحسب "رويترز" ربح "Endgame" 350 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، أكبر سوق للأفلام في العالم.

وتجاوز إجمالي الرقم بكثير تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق البالغ 257.7 مليون دولار الذي سجله قبل عام "Avengers: Infinity War".

وبدأ موسم الأفلام الكبرى أمس الأربعاء بعرض فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز: إند جيم) من إنتاج استوديوهات مارفل التابعة لديزني. ويقول خبراء في الصناعة إن من المرجح أن يسجل الفيلم أكبر افتتاح لفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع على الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا.

© REUTERS / MIKE BLAKE وصول عشاق Avengers إلى مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي "Avengers: Endgame" في لوس أنجلوس

ووفقًا لشبكة سي إن إن، فإن Endgame سجل أرقامًا قياسية من اليسار واليمين منذ ظهوره الدولي الأول يوم الأربعاء الماضي — بما في ذلك أكبر عطلة نهاية أسبوع دولية للافتتاح وأكبر افتتاح IMAX وأعلى بداية في الصين لمدة ثلاثة أيام وأكبر يوم افتتاح في أمريكا الشمالية. وسبق أن احتفظ Star Wars: The Force Awakens بالرقم القياسي في عام 2015، ويبلغ قدره الآن الجمعة 156.7 مليون دولار.

© REUTERS / MIKE BLAKE أحد عشاق أفينجرز وهو هو يدخل مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي

وحسب "فانتي فير" فقد بلغت ذروة إيرادات الفيلم الذي يمتد لثلاث ساعات من ملحمة Marvel التي يبلغ عددها 22 فيلما حتى الآن حوالي 487 مليون دولار في الخارج.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame is the #1 box office opening of all time.



See the film in theaters now, get tickets: https://t.co/h90aWvzX1D #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/3pJpAiAHCz — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 28, 2019

وكان أبطال ومخرجا فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) الذي عرض الأسبوع الماضي قالوا إن شركة "والت ديزني" المنتجة للفيلم نجحت في الحفاظ على سياج من السرية البالغة كانت فرضته على حبكة الفيلم.

© REUTERS / MIKE BLAKE أحد عشاق أفينجرز

وقال جو روسو الذي أخرج الفيلم الجديد بالمشاركة مع شقيقه أنتوني إن الفيلم يمثل نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فيلما لست شخصيات من أفلام عالم مارفل السينمائي.

واتخذت مارفل إجراءات إضافية للحفاظ على سرية الفيلم أثناء تصويره وقال كثير من أبطاله إنه لا علم لديهم تحديدا بما ستكون عليه قصة الفيلم في النهاية.

وسيبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول بأنحاء العالم يوم الأربعاء.

ووصفت بري لارسون التي تلعب دور البطلة الخارقة كابتن مارفل في هذا الفيلم بأنه "الأكثر سرية على الإطلاق". وقالت إنها كانت تمثل كل مشهد على حدة دون أن أي نص استرشادي.

© REUTERS / Mike Blake عشاق Avengers يجتمعون في مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور العرض الافتتاحي "Avengers: Endgame" في لوس أنجلوس

كما أكد مارك رافالو، الذي لعب دور الرجل الأخضر، أنه لم يقرأ نصا كاملا للفيلم ولا يعرف كيف ستكون نهايته.

وعبر كريس إيفانز، الذي لعب شخصية كابتن أمريكا، عن ثقته بأن عالم مارفل السينمائي سيقدم فيلما "تكون نهايته رائعة للغاية".