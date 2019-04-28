دخول الحظر الأمريكي على نفط فنزويلا حيز التنفيذ

دخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ، اليوم الأحد، اعتبارا من الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الحظر يمنع كل شركة أمريكية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا، أو من إحدى الشركات التابعة لها.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin زاخاروفا: أمريكا تواصل تكرار القول عن احتمال استخدام القوة في فنزويلا

كما "يمنع الحظر كذلك، كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود".

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة "بتروليوس دي فنزويلا" التابعة للدولة في ضربة جديدة للحكومة.

وأضاف بكلمة في هيوستون أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات على شركتين أخريين تنقلان النفط الفنزويلي إلى كوبا، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في إحاطة إعلامية، في 28 يناير/ كانون الثاني الفائت: "سنعلن عن العقوبات، بما في ذلك ضد شركة بتروليوس دي فنزويلا، التابعة للحكومة".

وأشار بولتون إلى أنه سيتم اليوم حظر على أصول بقيمة 7 مليارات دولار ، فضلا عن خسائر بقيمة 11 مليار دولار جراء توريد النفط بالمستقبل".

بدورها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن منعها للتعامل معها.