الجيش الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن تصوير الحرس الثوري حاملة طائرات في الخليج

ردت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية على إعلان الحرس الثوري الإيراني أمس السبت عن تمكنه من تصوير حاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور في مياه الخليج العربي.

وحسب "أسوشيتد برس" كشفت المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الليفتنانت كلوي مورغان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، عن مفاجأة بخصوص ذلك الموضوع. وقالت إن "أيزنهاور" لم تبحر في الخليج منذ عام 2016. وأكدت أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أمس السبت أن الحرس الثوري الإيرانى نجح فى إدارة رحلة مراقبة جوية فوق حاملة طائرات أمريكية.

وتضمن التقرير المصور، لقطات على ما يبدو من اتقطت بواسطة طائرة حربية دون طيار حلقت فوق السفينة الحربية الأمريكية دوايت أيزنهاور وسفينة حربية أمريكية أخرى في الخليج العربي. وأظهرت الصور طائرات مقاتلة متوقفة على سطح السفينة.

ولم تذكر "تسنيم" متى تم تصوير اللقطات.

القوة البحرية في #الحرس_الثوري الإيراني تنشر فيديو لعملية رصد حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج pic.twitter.com/YDqm3rbEuz — Ali Mourad (@alihmourad) April 27, 2019

ويأتي هذا التطور بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر الحرس الثوري كمجموعة إرهابية لزيادة الضغط على إيران وعزل البلاد. وردت إيران بتصنيف جميع القوات الأمريكية كإرهابيين.

وكان المضيق الذي يمر ما يقرب من ثلث النفط الذي يتم تداوله عن طريق البحر عبره، مسرحًا للمواجهات السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك معركة بحرية استمرت ليوم واحد في عام 1988.

وفي السنوات الأخيرة، اتهمت البحرية الأمريكية قوارب الدورية الإيرانية بمضايقة السفن الحربية الأمريكية في الممر المائي.

والجدير بالذكر أن الطائرة من دون طيار التي أخذت اللقطات هي طائرة من طراز (أبابيل) Ababil-3 القادرة على الطيران لمدة ثماني ساعات على ارتفاع 12000 قدم (3،658 متر) ومدى 250 كيلومترًا (155 ميلًا).

This week the @BlueAngels celebrated 73 years of showcasing the pride and professionalism of the #USNavy and @marines through flight demonstrations and community outreach. Don't miss your chance to see them when they come to a town near you — https://t.co/kNOawqj6hn pic.twitter.com/0kRr8k3HnD — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2019

وقالت إدارة ترامب يوم الإثنين إنها لن تعف أي دولة من العقوبات الأمريكية إذا واصلت شراء النفط الإيراني، مما زاد من الضغوط على إيران في خطوة تؤثر بشكل أساسي على المستوردين الخمسة الرئيسيين المتبقين: الصين والهند وحلفاء الولايات المتحدة في المعاهدة، وكوريا الجنوبية وتركيا.

وهذه الخطوة هي جزء من حملة "الضغط الأقصى" للإدارة على إيران والتي تهدف إلى القضاء على جميع عائداتها من صادرات النفط، والتي تقول الولايات المتحدة إنها تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة.

وكررت إيران تهديدها الطويل الأمد بإغلاق مضيق هرمز إذا مُنعت من استخدام الممر المائي الحرج في الخليج، الذي يمر عبره ثلث جميع النفط المتداول في البحر.

وفي عام 2016، التقطت البحرية الإيرانية لقطات فيديو لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، ومقرها نورفولك، فرجينيا ، بينما كانت في منطقة الخليج تشن غارات جوية وعمليات داعمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.