هبوط النفط بعد ضغوط ترامب على أوبك لزيادة الإنتاج

وبحلول الساعة "00.39 بتوقيت جرينتش"، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.72 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة عن أحدث إغلاق لها، وفقا لرويترز.
وقال بنك إيه.إن.زد، اليوم الاثنين، إن أسعار النفط "تأثرت بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى أنه تحدث مع المملكة العربية السعودية بشأن الحد من تأثير انخفاض صادرات النفط الإيرانية عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى".
وقال ترامب يوم الجمعة، إنه دعا أوبك إلى خفض الأسعار. وأضاف للصحفيين "أسعار البنزين ستنخفض. اتصلت بأوبك، وقلت عليكم خفضها".
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