هبوط طائرة "بوينغ 767" بمحرك يحترق في جنوب أفريقيا (فيديو)

تمكنت طائرة تابعة لشركة طيران "Air Zimbabwe" يوم الأحد من الهبوط بمطار جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا بعد اندلاع النيران بأحد محركاتها.

الطائرة من طراز "بوينغ 767" والتي كانت متجهة من جوهانسبورغ الى العاصمة الزيمبابوية تمكنت من الهبوط بنجاح في مطار جنوب أفريقيا.

وانتشر مقطع مصور يظهر اندلاع النيران في أحد محركات الطائرة، وبحسب صحيفة "iHarare"، فإن الطائرة تمكنت من الهبوط بنجاح ولم يتعرض أي من المسافرين أو الطاقم للإصابة.

لتعاود الطائرة إقلاعها بعد إصلاح العطل الى العاصمة الزيمبابوية.