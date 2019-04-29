هبوط طائرة "بوينغ 767" بمحرك يحترق في جنوب أفريقيا (فيديو)

الطائرة من طراز "بوينغ 767" والتي كانت متجهة من جوهانسبورغ الى العاصمة الزيمبابوية تمكنت من الهبوط بنجاح في مطار جنوب أفريقيا.
وانتشر مقطع مصور يظهر اندلاع النيران في أحد محركات الطائرة، وبحسب صحيفة "iHarare"، فإن الطائرة تمكنت من الهبوط بنجاح ولم يتعرض أي من المسافرين أو الطاقم للإصابة.
لتعاود الطائرة إقلاعها بعد إصلاح العطل الى العاصمة الزيمبابوية.
Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
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