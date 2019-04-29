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08:56 29 أبريل/ نيسان 2019
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    ملكة المملكة البريطانية إليزابيث الثانية برفقة زوجها الأمير فيليب

    "الزواج من العامة وتحديث القيم"... كيف تنجح العائلات الملكية في الحفاظ على تقاليدها والتقرب من شعوبها

    © AP Photo / Alastair Grant
    العالم
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    العادات الملكية والطقوس الأميرية والاختلاط بالعوام، تعتبر معضلة حقيقية للكثير من الأنظمة الملكية الحاكمة في العالم، وازادت هذه المعضلة مع التطور التكنولوجي الهائل والتغير الكبير في العادات والتقاليد.

    العادات والتقاليد الملكية التي تختلف من حضارة لأخرى ومن بيئة لبيئة، جمعت الكثير من الأنظمة الملكية تحت سقف واحد من خلال طرق احتكاكها بالشعب دون مخالفة العرف والتقاليد.

    التجربة اليابانية

    إمبراطور اليابان أكيهيتو
    © Sputnik . Sergey Subbotin
    إمبراطور اليابان يعبر عن "ندمه الشديد" بشأن الحرب العالمية الثانية

    الإمبراطور الياباني الذي كان ينظر إليه منذ أقل من 100 عام باعتباره إلها في صورة إنسان.

    لكن على مدار العقود الثلاثة الماضية، فعل الإمبراطور أكيهيتو كل شيء لإضفاء الطابع الإنساني على نفسه، بحسب مانشرت "سي إن إن".

    حيث تزوج من ميتشيكو شودا، ليصبح في وقت لاحق أول إمبراطور ياباني في تاريخ العائلة المالكة الممتد على مدار 1500 عام يتزوج امرأة من خارج الطبقة الأرستقراطية.

    ولم ينته الأمر هنا حيث قاما بتربية أولادهما بنفسيهما ودون مساعدة وقاما بتعليمهم على الاعتماد على النفس.

    وفي عام 2011، بعد زلازل مدمر وإعصار تسونامي الذي اجتاح البلاد، جلس الإمبراطور وزوجته بملابس غير رسمية إلى جانب الناجين في صالة رياضية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الأباطرة اليابانيين.

    التجربة البريطانية

    ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والأمير تشارلز وكيت ميدلتون يغادرون كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام بشرق انجلترا
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    ملكة بريطانيا تحضر قداسا في عيد الميلاد دون زوجها (صور)

    قالت آريان تشيرنوك، الأستاذة المساعدة في جامعة بوسطن والباحثة في الأنظمة الملكية الأوروبية: "يتعين على العائلات الملكية في جميع أنحاء العالم الانخراط في عملية موازنة دقيقة للغاية بين التقاليد والحداثة.

    فإذا انحرفوا بعيدا بطريقة أو بأخرى، سيكونوا عرضة للخطر".

    وبحسب تشيرنوك فإن أعضاء العائلة المالكة البريطانية كانوا يحاولون بالفعل الموازنة بين البقاء على صلة بعامة الشعب مع الحفاظ على ما يجعلهم مميزين لعدة قرون.

    كانت الملكة فيكتوريا، ملكة إنجلترا التي حكمت من عام 1837 إلى عام 1901، تشعر بالقلق في البداية من أن التقاط صور لها قد يجعلها تبدو متاحة للغاية أمام الجمهور قبل أن تدرك دور ذلك في مساعدتها على التواصل مع الشعب.

    في الوقت الحاضر، يعتبر الأمير هاري البالغ من العمر 34 عاما عضو العائلة المالكة الذي يدفع النظام الملكي البريطاني نحو مواكبة العصر، على الرغم من أنه يحاول أيضا إيجاد طريقة للموازنة.

    وكان هاري قد صرح لمجلة" Newsweek "الأمريكية في عام 2017: "نحن نشارك في تحديث الملكية البريطانية. ونحن لا نفعل ذلك من أجل أنفسنا، بل من أجل الصالح العام".

    وأضاف لاحقا "من الصعب تحقيق الموازنة بين أن تبدو عاديا، وفي نفس الوقت تحافظ على سحر تميز العائلة المالكة".

    تجارب سلبية

    فيليب السادس ملك إسبانيا
    © AFP 2019 / CHRIS J RATCLIFFE
    تنفيذ عقوبة السجن على صهر ملك إسبانيا بعد تسليم نفسه

    حيث تعرضت العائلة المالكة الإسبانية لهجوم حاد من الصحف عقب فشلها في تحديث صورتها تماشيا مع المشاعر العامة.

    ليتعرض خوان كارلوس، ملك إسبانيا آنذاك، لموجة من الانتقادات في عام 2012 بعد تداول صور له واقفا أمام فيل ميت.

    وعلى الرغم من تنازل كارلوس عن العرش في عام 2014، لم تستقم الأمور بالنسبة للعائلة المالكة الإسبانية، حيث سجن صهر الملك فيليب، إيناكي أوردانجارين، بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي في شهر يونيو/ حزيران العام الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, الشعب, إسبانيا, عادات وتقاليد, ملكية, اليابان, إمبراطور اليابان, إليزابيث الثانية, أمريكا
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