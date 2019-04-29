7 جثث تثير الرعب... والشرطة تتحرك

أعلنت السلطات الأمريكية، أن الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في قتل سبعة أشخاص في ولاية تنيسي، ألقت القبض عليه بعد ساعات من المطاردة التي نتجت عن اكتشاف جثث في منزلين منفصلين.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مكتب تحقيقات تنيسي في بيان، إن مايكل كمينز (25 عاما) يقبع في السجن بعدما عانى من إصابات غير مميتة خلال اعتقاله مساء السبت.

© REUTERS / Brian Frank الشرطة الأمريكية: منفذ الهجوم على كنيس يهودي في كاليفورنيا لا ينتمي لأي جماعة

وبدأ البحث مساء يوم السبت بعدما تلقت الشرطة اتصالا طارئا بوجود أربع جثث في منزل بمقاطعة سمنر على بعد قرابة 40 كيلومترا إلى شمال شرق ناشفيل على الحدود مع كنتاكي.

وقال المكتب إنه تم العثور على الجثة الخامسة في منزل قريب، وحصلت الشرطة على معلومات تشير إلى أن كمينز هو المشتبه به الرئيس في الحالتين.

وأشار المكتب إلى أن المحققين عثروا على جثتين أخريين في موقع الجريمة الأول يوم الأحد.

وأتم البيان "يجعل هذا العدد الإجمالي للقتلى سبعة وشخص مصاب في حالة حرجة. وما زالت الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا مستمرة في الوقت الراهن".