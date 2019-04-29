رئيس مجلس الشورى الإيراني: ترامب يستخدم لغة الإذلال والاستسلام وأبرز نموذج السعودية

هاجم علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفه بـ"الكائن الخطير".

موسكو — سبوتنيك. قال لاريجاني، في كلمته خلال المؤتمر الثامن للسياسة النقدية والتحديات المصرفية والإنتاجية، التي نقلها التلفزيون الإيراني، إنه من الخطأ التصور بأنه يمكن التفاوض مع الرئيس الأمريكي، واصفا هذا بـ"الخطأ الاستراتيجي".

© AFP 2019 / ATTA KENARE لاريجاني: ترامب مخلوق غريب

وتابع لاريجاني: "التصور بأنه يمكن التفاوض مع هذا الكائن الخطير (ترامب) وتسوية القضايا معه يعد خطأ استراتيجيا، لا معنى للتفاوض، لأن هؤلاء يريدون تحقيق مطالبهم… خاصة وأن ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي هو لغة الإذلال والاستسلام، وأبرز نموذج على ذلك هو تعامله مع السعودية".

ومضى "على الرئيس الأميركي أن يدرك أنه في مواجهة خصم صعب".

وكان لاريجاني قد هاجم ترامب أيضا أمس الأحد في كلمة خلال المؤتمر الدولي حول مستقبل العالم الإسلامي في افق 2035، وقال إن إيران تشهد اليوم تحركات أمريكية في دول المنطقة لخلق الإرهاب، مضيفاً، إن هذا الامر جعل بعض الدول تعاني من مشاكل أمنية وسبب خسائر كبيرة لاقتصاد الدول الإسلامية. وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

ونوه لاريجاني إلى أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية واضحة، فهي لم تعتد على أي بلد حتى الذين عادوها طيلة السنوات الأربعين الماضية، قائلاً: "الرئيس الأمريكي مخلوق غريب ينسحب كل يوم من اتفاق دولي، لا يفكر بالمستقبل، ويقوم بزعزعة النظام الدولي، وأفعاله تؤدي إلى تكوين حالة من عدم الثقة كبيرة تجاه أمريكا في العالم".

ولفت لاريجاني إلى أن الشعب الإيراني الذي صمد في الحرب المفروضة، ولم يسمح للأعداء باحتلال أرضه، من المؤكد أنه سيقف في وجه العقوبات.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى إجراءات السعودية والإمارات بالتماهي مع أمريكا في العقوبات النفطية، وقال: "بعض دول المنطقة يجب عليها أن تنتبه لأن الشعب الإيراني لن ينسى سلوكها تجاه تطورات المنطقة".

وفي جانب آخر، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الاتحاد الأوروبي أثبت أنه لا يتمتع بالثقل الكافي للحفاظ على المعاهدات الدولية، قائلا، لا قدرة للاتحاد الأوروبي على تسوية القضايا على المستوى الدولي.