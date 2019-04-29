النفط الإيرانية: العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر على سوق النفط العالمي

القاهرة — سبوتنيك. وقال زماني في تصريحات نقلها موقع وزارة النفط الإيراني "شانا" إن "العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ستؤثر على سوق النفط العالمي، كذلك ستجعل من حياة الشعب الإيراني أصعب"، مضيفا "هذه العقوبات هي مثال على رد فعل الولايات المتحدة المتنمر على تغير توازن القوى العالمية".
يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.
وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
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