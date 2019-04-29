النفط الإيرانية: العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر على سوق النفط العالمي

صرح نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة، أمير حسين زماني، أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران ستؤثر على سوق النفط العالمي، واصفا هذه العقوبات بأنها "رد فعل متنمر" من أمريكا على تغير توازن القوى العالمية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال زماني في تصريحات نقلها موقع وزارة النفط الإيراني "شانا" إن "العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ستؤثر على سوق النفط العالمي، كذلك ستجعل من حياة الشعب الإيراني أصعب"، مضيفا "هذه العقوبات هي مثال على رد فعل الولايات المتحدة المتنمر على تغير توازن القوى العالمية".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف: اتفقنا مع تركيا على إنشاء آلية مالية لمواجهة العقوبات الأمريكية

وتابع زماني "فكرة أن بعض الدول بإمكانها تعويض نقص النفط الإيراني هي فكرة غير ملائمة سياسيا وتقنيا".

يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/ أبريل الجاري، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.

وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.