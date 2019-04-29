شويغو: الإرهابيون ينتقلون من سوريا إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بأن المسلحون بعد القضاء على داعش في سوريا ينتقلون الى آسيا الوسطى وإلى جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير امام اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي: "من المهم أن نشير الى أنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وسط وجنوب شرق آسيا.

وأضاف، "نتيجة لذلك، تتزايد الجريمة العابرة للحدود، ويتم إنشاء أرض خصبة للحركات المتطرفة والانفصالية، ويتم إنشاء خلايا إرهابية. والوضع الأصعب في أفغانستان".

وأوضح شويغو، أن تنظيم داعش يعزز مواقعه في أفغانستان مستخدما البلاد بمثابة رأس جسر للتوسع في المنطقة.

وتابع "ما يثير القلق بشكل خاص تعزيز داعش لمواقعه، التي تستخدم البلاد [أفغانستان] كنقطة انطلاق لمزيد من التوسع في المنطقة".