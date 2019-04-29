أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا صفقة صواريخ إس-400 الروسية

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئاسة التركية أن "أردوغان وترامب بحثا هاتفيا القضايا الإقليمية والثنائية، وأكدا على هدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار".
وكانت تركيا قد ذكرت، في وقت سابق، أنها لن تتخلى عن خطط لشراء صواريخ "إس — 400"، وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي يجب يتم تسليمها في تموز / يوليو المقبل.
ومن جانبها، تزعم الولايات المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي "إس — 400" لا تتوافق مع معايير الناتو، وتهدد بفرض عقوبات على امتلاكها، وقالت مرارًا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع تركيا لمقاتلة "إف — 35".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)