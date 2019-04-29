أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا صفقة صواريخ إس-400 الروسية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي تشكيل مجموعة عمل حول منظومة الصواريخ الروسية إس- 400 التي تشتريها أنقرة من موسكو، كما جدد الجانبان اتفاقهما على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب.

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئاسة التركية أن "أردوغان وترامب بحثا هاتفيا القضايا الإقليمية والثنائية، وأكدا على هدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار".

وأضافت الرئاسة أن الرئيسين بحثا "المستجدات في سوريا ووافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب"، كما ناقشا خلال الاتصال "مقترح تشكيل مجموعة عمل حول منظومة إس- 400 الصاروخية".

وكانت تركيا قد ذكرت، في وقت سابق، أنها لن تتخلى عن خطط لشراء صواريخ "إس — 400"، وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي يجب يتم تسليمها في تموز / يوليو المقبل.

ومن جانبها، تزعم الولايات المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي "إس — 400" لا تتوافق مع معايير الناتو، وتهدد بفرض عقوبات على امتلاكها، وقالت مرارًا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع تركيا لمقاتلة "إف — 35".