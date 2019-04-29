الولايات المتحدة تدعم الدول التي تعارض "التيار الشمالي-2"

موسكو — سبوتنيك. وقال غرينيل في مقابلة مع صحيفة بيلد: "نحن نركز على أن هناك 16 دولة أوروبية، تعارض "التيار الشمالي-2". نحن ندعم هذه الدول الـ 16"، مشيرا إلى أن هذه الدول كالولايات المتحدة تعتبر تنويع مصادر الطاقة أكثر أهمية.

وصرح غرينيل بأن موقف المرشح لرئاسة اللجنة الأوروبية، مانفرد فيبر، الذي وعد بمحاولة حظر "التيار الشمالي-2" ليس مفاجئا، كما أشار المتحدث إلى أن لدى ألمانيا فرصة لتصبح الدولة المفضلة لدى ترامب، لأن الدولتين تتحدثان "لغة واحدة". وفقا له، الاقتصاد الألماني هو الأفضل في أوروبا، "إنها لغة ترامب — العمل والاقتصاد".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق، معلقة على تصريحات فيبر حول حظر مشروع "التيار الشمالي-2"، أن موقف ألمانيا إزاء هذا الموضوع يبقى ثابتاً، وأن التيار الشمالي مشروع تجاري.

والجدير بالذكر أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن المقرر بناؤه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.