صفقات بمليارات الدولارات بين البحرين وفرنسا

وقعت البحرين 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار، في إطار زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.

ومن بين هذه الاتفاقات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير للبترول وتوتال الفرنسية "تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة البحرين"، وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن وكالة أنباء البحرين.

طيران الخليج توقع اتفاقيات مع خمس شركات فرنسية https://t.co/2aC5C2ecsO — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 29, 2019

وأضافت أن شركة طيران الخليج وقعت خمس اتفاقات مع شركات إيبكور وتاليس وميشلان وسي.إف.إم وسافران. ووقعت طيران الخليج اتفاقا مع سي.إف.إم الدولية لشراء 65 محركا من طراز ليب-1إيه، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يزور أكبر حاضنة للشركات الناشئة "station F" في فرنسا https://t.co/Hn1kPTnRwb — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 29, 2019

ووصل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء مباحثات مع الرئيس، إيمانويل ماكرون، تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وذكر الديوان الملكي البحريني، أمس الأحد، أن الملك حمد بن عيسى سيجري مباحثات مع رئيس فرنسا، تتناول علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.