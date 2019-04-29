نائب المدعي العام الأمريكي يقدم استقالته لترامب

قال نائب المدعي العام الأمريكي، رود روزنشتاين، الذي عين المستشار الخاص روبرت مولر في مايو/ أيار 2017 للتحقيق في الروابط بين الحكومة الروسية وحملة الرئيس دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سيستقيل من منصبه.