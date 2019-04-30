البنتاغون: الولايات المتحدة وبولندا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق لزيادة تعداد القوات الأمريكية

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة وبولندا تواصلان مشاوراتهما حول مسألة زيادة الوجود العسكري الأمريكي في الجمهورية، ولم يتم إبرام الاتفاق النهائي بعد.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي إريك بايخون، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نواصل المفاوضات مع حلفائنا البولنديين القيّمين وسنقدم المزيد من المعلومات بمجرد أن نتوصل إلى اتفاق نهائي".



© AP Photo / Alik Keplicz وارسو وواشنطن تقرران زيادة تعداد القوات الأمريكية في بولندا

وكان قد أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشاك، في وقت سابق اليوم، أن قرار زيادة تعداد القوات الأمريكية في بولندا قد تم اتخاذه.

هذا ويتواجد الجنود الأمريكيون في بولندا كجزء من مجموعة الكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف الناتو، وكجزء من الوحدات المدرعة الأمريكية.

هذا واقترحت بولندا على الولايات المتحدة، في وقت سابق، استضافة قاعدة أمريكية على أساس دائم والتكفل بكل نفقاتها، وهي حوالي 2.4 مليار دولار، وتم طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو، واقترح الرئيس البولندي، اندجيه دودا، تسمية هذه القاعدة باسم "فورت ترامب".