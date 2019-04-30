البنتاغون: الولايات المتحدة وبولندا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق لزيادة تعداد القوات الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي إريك بايخون، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نواصل المفاوضات مع حلفائنا البولنديين القيّمين وسنقدم المزيد من المعلومات بمجرد أن نتوصل إلى اتفاق نهائي".
هذا ويتواجد الجنود الأمريكيون في بولندا كجزء من مجموعة الكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف الناتو، وكجزء من الوحدات المدرعة الأمريكية.
هذا واقترحت بولندا على الولايات المتحدة، في وقت سابق، استضافة قاعدة أمريكية على أساس دائم والتكفل بكل نفقاتها، وهي حوالي 2.4 مليار دولار، وتم طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو، واقترح الرئيس البولندي، اندجيه دودا، تسمية هذه القاعدة باسم "فورت ترامب".
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