للمرة الثانية خلال شهرين... الرئيس البرازيلي يزور الولايات المتحدة في منتصف مايو المقبل

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس بلادها، جايير بولسونارو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر مايو / أيار، تعد الثانية خلال الشهريين الماضيين.

ريو دي جانيرو — سبوتنيك. وفقًا للوزارة، سيزور الرئيس البرازيلي، نيويورك وميامي من 12 حتى 15 مايو / أيار، ولم تذكر بشكل مفصل جدول أعمال الزيارة.

هذا وقام الرئيس البرازيلي بأول زيارة رسمية لواشنطن في أواخر مارس/آذار، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلالها الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك التعاون التجاري والدفاعي والفضائي وكذلك الوضع في فنزويلا.

وانتخب بولسونارو رئيسا للبرازيل مطلع العام الجاري، في ظل الاستياء الشديد لدى الشارع البرازيلي من الفساد السياسي المستشري وجرائم العنف في الشوارع والاقتصاد المتداعي.

وتشهد العاصمة البرازيلية إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر منظومة مضادة للصواريخ وطائرات حربية وقوات كبيرة على الأرض.

ويعرف بولسونارو بحنينه إلى حقبة الدكتاتورية (1964-1985) وإعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "فرانس 24".

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.