"الصين تسرق عقل ترودو"...رئيس وزراء كندا يقع بالخطأ مرتين خلال لقائه آبي(فيديو)

تعرض رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، لموقف محرج، أمس الاثنين، خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في أتاوا الكندية.

رئيس الوزراء الكندي وخلال لقائه نظيره الياباني أشار وبطريق الخطأ إلى الصين بدلا من اليابان في مناسبتين.

ففي مكتبه رحب ترودو بنظيره الياباني، قائلا: "إنه لمن دواعي سروري أن نرحب برئيس الوزراء شينزو آبي في كندا للمرة الثانية خلال عام، وفي أوتاوا لأول مرة بمناسبة 90 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين".

ليعود ترودو وليخطئ مرة أخرى في المؤتمر الصحفي مستبدلا اليابان بالصين.

الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت وسائل إعلام أجنبية إن ترودو ربما كان منشغلا بتدهور العلاقات بين بلاده والصين، خاصة بعد إلقاء القبض على كبير المسؤولين الماليين لشركة "هاواي" منغ وانزهو في فانكوفر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.