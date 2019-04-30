إبطال مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في "كرايستشيرش"

قالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إن خبراء المتفجرات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة "كرايستشيرش"، التي قتل بها مسلح 50 شخصا بالرصاص في مسجدين في مارس/ آذار الماضي، وأنها ألقت القبض على رجل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قائد شرطة المنطقة جون برايس، قوله إن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة وتم إلقاء القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما.

وشهدت مدينة" كرايستتشيرش" النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دام خلف 50 قتيلا، وجرح 48 آخرين، في 15 مارس/ الماضي.

وعقب الهجوم، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية، لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية.