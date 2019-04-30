روسيا تهدي قرغيزيا طائرات ومدرعات

وتسلمت القوات المسلحة القرغيزية مروحيتي "مي-8إم تي" و9 مدرعات دورية "بي إر دي إم" في قاعدة "قانت" العسكرية بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي وصل إلى قرغيزيا للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده ستواصل دعمها الأمني لقرغيزيا.

ومن جانبه قال رئيس الأركان القرغيزي رايمبردي دويشينبييف إن ما تسلمته القوات القرغيزية جزء من المساعدات التي قدمتها روسيا أو تنوي تقديمها.

وذكر مصدر إعلامي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة القرغيزية أن الجيش القرغيزي حصل من روسيا قبل عامين على طائرتي النقل العسكريتين "ان-26".