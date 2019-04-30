السفيرة الأمريكية: نعتقد أن هناك "تخطيطا" لمزيد من الهجمات في سريلانكا

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتقد أن أعضاء الجماعة المسلحة المتهمون بتنفيذ هجمات عيد الفصح في سريلانكا، قد يكونون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وذكرت "رويترز" نقلا عن السفيرة، الانيا تيبليتز، القول "نعتقد أن التهديد الإرهابي مستمر وقد يكون هناك متآمرين نشطين. قد يكون الأعضاء النشطون في الجماعة المنفذة لهجمات يوم عيد الفصح مطلقي السراح".

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE رئيس سريلانكا يطلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة

وأضافت "لدينا بالتأكيد سبب للاعتقاد بأن جماعة الهجوم لم تصبح غير نشطة بالكامل. نعتقد أن هناك تخطيطا نشطا قيد التنفيذ".

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، في 21 أبريل/ نيسان، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، الأسبوع الماضي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب وزير الدفاع في البلاد، قوله إن التحقيقات الأولية في الهجمات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص أظهرت أنه "رد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش".

وقال وزير الدفاع روان فيجواردين للبرلمان: "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا (يوم الأحد) كان ردا على الهجوم على المسلمين في كرايست تشيرش".

وذكر الوزير أن تنظيمين إسلاميين محليين أحدهما جماعة "التوحيد الوطنية" مسؤولان عن الهجمات.