غوايدو يدعو للتظاهر في الشوارع لإنهاء "اغتصاب السلطة"

غوايدو قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر غوايدو مقطع مصور له على حسابه على تويتر ، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.

وقال غوايدو "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وقرر دعم الشعب الفنزويلي."

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

​وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، الماضي، سيطرة حكومته على كامل البلاد.

وقال مادورو في كلمه له بثها التلفزيون الحكومي: "لدينا سيطرة حكومية كاملة، السيطرة على القوات البوليفارية المسلحة، فضلا عن السيطرة على الأراضي الوطنية. وأنا بصفتي رئيسًا دستوريًا ، أدير العلاقات الوطنية والعلاقات الدولية وأدير جدول أعمال الدولة وأفي بجميع التزاماتي".

يتبع…