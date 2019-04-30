"لحظة تنحي الإمبراطور"... ماذا تعرف عن منصب الإمبراطور الياباني

يقوم، اليوم الثلاثاء، إمبراطور اليابان، أكيهيتو، بالتنحي عن العرش، بعد 30 عاما من الحكم.

وتوجه الإمبراطور، اليوم، إلى القصر الإمبراطوري للقيام بطقوس عبادة لآلهة الشمس.

وتنازل أكيهيتو هو الأول من نوعه منذ أكثر من 200 عام في الأسرة الملكية اليابانية.

وتقام، غدا الأربعاء، مراسم تنصيب ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.

وأعلن أكيهيتو رغبته في التنازل عن العرش عام 2016، مرجعا سبب ذلك إلى "مشاعر القلق من أن يمنعه تقدمه في العمر وضعف حالته الصحية من أداء واجباته الرسمية كرمز للدولة".

ولا يتمتع الإمبراطور بأية سلطات سياسية، لكن البرلمان الياباني أقر في 2017 تشريعا يستطيع من خلاله أكيهيتو التنازل عن العرش.

من هو أكيهيتو؟

ولد أكيهيتو في 23 ديسمبر/كانون الأول 1933، ووصل لعامه الحادي عشر عام 1945، حينما نزعت صفة الألوهية عن والده بعد الاستسلام الياباني في الحرب العالمية الثانية.

وكان أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، قد اعتلى العرش عام 1989، بعد وفاة والده.

وحاول أكيهيتو توسيع حدوده "السياسية" بتمرير بعض آرائه بمهارة خلال ثلاثة عقود من الحكم، وحسب الفرنسية "كتب ماساياسو هوساكا، الذي ألف كتابا عن أكيهيتو ووالده هيروهيتو، أن الرجل الذي رفض عبادة الإمبراطور أو تمجيده "لا يؤمن بنزعة قومية غير متسامحة". وأضاف "لا أعتقد أننا عرفنا إمبراطورا على هذه الدرجة من النزاهة والإنسانية".

© REUTERS / POOL ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد

وطوال حكمه، سعى إلى تضميد الجروح التي خلفتها الحرب عبر زيارات إلى مواقع ارتكب فيها الجيش الياباني تجاوزات، من الصين إلى الفيليبين مرورا بجزيرتي سايبان وبالاوس مع زوجته الأنيقة ميشيكو.

وتقول "بي بي سي" إن زواجه عام 1959 من ابنة ثري ياباني، أول خروج عن تلك التقاليد، وأصبح أول إمبراطور في تاريخ اليابان يتزوج من فتاة من عامة الناس، وقام بـ27 زيارة رسمية لعدد من الدول، و50 زيارة أخرى غير رسمية عبر العالم، وأخر زيارة له كانت للفلبين، التي قتل فيها أثناء الحرب العالمية الثانية 1.1 مليون فلبيني، ونحو 518 ألف جندي ياباني.

تاريخ الإمبراطورية

حسب وكالة الأنباء الفرنسية فاليابان بها "أقدم أسرة حاكمة في العالم، وتقول الأسطورة إنها تعود إلى 2600 عام ويرجع المؤرخون أصولها إلى القرن السابع الميلادي، قام بخطوة جديدة في تحديث هذا النظام عبر تمهيد الطريق لبحث إمكانية تخلي الإمبراطور عن العرش وهو أمر محظور حاليا".

وينص الدستور على أن الإمبراطور "رمز الأمة ووحدة الشعب، مع الحرمان من سلطات الحكم"، وهو لا يخوض في الأمور السياسية.

وبالعودة إلى تاريخ الإمبراطورية اليابانية، نجد أن الإمبراطور أكيهتو المتنازل عن العرش هو الإمبراطور رقم 125 في تاريخ العائلة الإمبراطورية.

وبعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، أراد الحلفاء إلغاء المكانة التي يتمتع بها الإمبراطور، لكن أمريكا حالت دون ذلك.

وفرضت الولايات المتحدة دستورا على اليابان، "بات دور الإمبراطور يقتصر على أنه "رمز الدولة ووحدة الشعب الياباني"، وذلك للحيلولة دون عودة النزعة العسكرية.".