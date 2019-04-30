أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على إعدام 37 شخصا في السعودية

اعتبر مساعد للقائد العام للحرس الثوري الإيراني تحركات من وصفهم بالأعداء دليلا على قوة إيران وطريقها الصائب، مؤكدا أن "الأمريكيين تلقوا الرد القوي على كل إجراء قاموا به وسيكون الأمر كذلك مستقبلا".

وفي كلمة له، اليوم الاثنين، أمام حشد من طلبة جامعة "العلم والصناعة" بطهران، قال العميد علي فدوي، إن أعداء إيران يطلقون التحدي ويقومون بكل تحرك يمكنهم القيام به، إلا أن تحركاتهم هذه دليل على قوة إيران وطريقها الصائب.

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وتعليقا على إعدام السلطات السعودية 37 شخصا قال فدوي: "لو أعدمنا مهربا فإنهم يطبلون لذلك في وسائلهم الإعلامية لكننا نرى أنهم يلتزمون الصمت إزاء إعدام 37 شخصا دفعة واحدة".

وقالت السلطات السعودية، إنها نفذت أحكام الإعدام بحق 37 من المواطنين السعوديين بعد إدانتهم "بالإرهاب".

وجرى تنفيذ الأحكام في العاصمة الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والمنطقة الشرقية التي تسكنها الأقلية الشيعية في السعودية.

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".

وقالت الوكالة إن واحدا من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صلب لاحقا، وهو عقاب لا ينفذ إلا لأشد الجرائم خطورة.

بينما جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن بعضا من المتهمين هاجموا مقرات لقوى الأمن باستخدام متفجرات وقتلوا عددا من عناصر الأمن وتعاونوا مع "قوى معادية للإضرار بمصالح البلاد العليا".

وأضاف فدوي أنه "علينا أن نكون في القمة دوما لأنه في هذه الحالة لا أحد يجرؤ على تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".