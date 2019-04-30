إسبانيا ما زالت تعتبر غوايدو الرئيس الشرعي لكن لا تدعم أي انقلاب عسكري

قال المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما زالت تعتبر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو هو الرئيس الشرعي في فنزويلا.

ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانبة عن المتحدثة باسم الحكومة القول إن إسبانبا ما زالت تعتبر زعيم غوايدو هو الرئيس الشرعي في فنزويلا، لكنها لا تدعم أي انقلاب عسكري.

DIRECTO https://t.co/bKzguk9h94 Celaá: "Para nosotros Guaidó era y es el representante que pensamos que está legitimado para liderar la transición. En ese sentido no hay ninguna duda. Pero debe quedar claro que España no respalda ningún golpe militar" pic.twitter.com/zdcLSeDjhU — EL PAÍS (@el_pais) April 30, 2019

​وتأتي تصريحات الحكومة الإسبانبة عقب إعلان غوايدو أنه اجتمع مع قادة رئيسيين من القوات المسلحة الفنزويلية لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما نفاه وزير الدفاع الفنزويلي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن المتحدثة باسم الحكومة القول "بالنسبة لنا غوايدو هو الممثل الشرعي لقيادة العملية الانتقالية في فنزويلا، لا شك في هذا، لكن يجب أن نكون واضحين، إسبانيا لا تدعم أي انقلاب عسكري".

وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز قد أعلن، في وقت سابق، إن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب.

وشاهد مراسل "رويترز" زعيم المعارضة خوان غوايدو واقفا قرب قاعدة جوية في كراكاس وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري.

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس مادورو.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على تويتر، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.

وقال: "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وقررت دعم الشعب الفنزويلي".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

ومن جهة أخرى أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو. الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيسا مؤقتا للبلاد.