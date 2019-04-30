وزير خارجية فنزويلا: محاولة الانقلاب ضد مادورو مدعومة وممولة من الحكومة الكولومبية

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الحكومة الكولومبية بدعم وتمويل محاولة الانقلاب ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة غوايدو أنه اجتمع مع قادة رئيسيين من القوات المسلحة الفنزويلية لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما نفاه وزير الدفاع الفنزويلي.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب أرياسا في تغريدة على حسابه بموقع توتير: "جميع المؤامرات ضد الديمقراطية الفنزويلية، بما في ذلك محاولة الانقلاب مدعومة وممولة من الحكومة الكولومبية".

Una vez más se hace evidente lo que siempre hemos denunciado: todas las conspiraciones contra la democracia venezolana, incluyendo este intento de golpe de Estado, son apoyadas y financiadas por el gobierno colombiano. https://t.co/tY2wdRg72G — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 апреля 2019 г.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على تويتر، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.