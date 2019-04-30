إيران: ملك السعودية بنفسه استخدم اسم الخليج "الفارسي" فلماذا نتصرف بصبيانية

أحيا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الوطني للخليج "الفارسي"، مؤكدا أن اسم "الخليج الفارسي سيبقي خالدا إلى الأبد".

وشدد ظريف على "الأهمية الحيوية للخليج الفارسي كما أحيا اسمه التاريخي وذلك بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي الموافق لليوم 30 أبريل/نيسان، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية خلال الاجتماع بأن "الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا، وهو الشريان الحيوي للعالم كله أيضا. إننا نؤكد دوما أن الخليج الفارسي هو الخليج الفارسي وليس خليج المكسيك".

© REUTERS / POOL ظريف: لا داعي للقاء روحاني بترامب

وأضاف: "ينبغي أن نجعل هنالك فرقا بين الخليج الفارسي وخليج المكسيك، لماذا استخدم هذه الكلمة؟ لأن الملك السعودي في الرياض (الملك عبد العزيز) استخدم اسم الخليج الفارسي، كما أن للكويت أيضا إشارة إلى الخليج الفارسي في وثيقة تاريخية، إذًا لماذا نتصرف بصبيانية".

وتابع ظريف: "اسمه الخليج الفارسي وهنالك أدلة تثبت أنه كان اسمه الخليج الفارسي دوما والجميع يعلم بأنه يقع على حدودنا وهو في الواقع الشريان الحيوي لبلادنا والعالم".

وتحتفل إيران يوم 30 أبريل بـ"تحرير جزيرة هرمز من المحتلين البرتغاليين"، ففي مثل هذا اليوم من العام 1622 أنهى القائد إمام قلي خان سيطرة البرتغاليين علي سواحل إيران الجنوبية والتي استمرت 117 عاما.

وفي العام 2005 سمي هذا اليوم يوم الخليج الفارسي، وفقا للوكالة.