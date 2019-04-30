رئيس الحكومة العراقية يلتقي ميركل

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/أبريل، بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في العاصمة برلين.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، اليوم، أن رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وصل إلى العاصمة الألمانية، برلين.

واستقبلت المستشارة الألمانية، ميركل، رئيس الوزراء العراقي، عبد المهدي.

وبث المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، صورا على وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنها موقعنا، لوصول عبد المهدي، واستقباله من قبل المستشارة ميركل، في برلين.

ومن المقرر أن يلتقي عبد المهدي، بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارته إلى ألمانيا الدولة التي هاجر إليها الآلاف من العراقيين خلال السنوات الماضية طالبين اللجوء.