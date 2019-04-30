لافروف: اتهامات بومبيو بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية منذ السبعينات بمثابة خرافات

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتهامات نظيره الأميركي بحق روسيا بأنها تتدخل بالانتخابات الأمريكية منذ السبعينات من القرن الماضي بأنها خرافات وعار من الصحة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية الرأس الأخضر: "فيما يخص تصريحات مايك بومبيو، بأننا نتدخل بالانتخابات الأمريكية في السبعينات ومستمرين بالتدخل.. بالطبع هذا أمر لا يمكن له أن يأتي بأي موقف إيجابي، لأن الاتهامات التي لا أساس لها والتي امتلأ بها الخطاب السياسي الخارجي للدبلوماسية الأمريكية غير مدعومة بأي شيء".

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وحول زيادة عدد العسكريين الأمريكيين في بولندا أكد لافروف أن "هذا يعكس سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في نقض جميع الاتفاقيات التي كانت موجودة في مجال الأمن في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي. وفي هذا الموقف، نحن نتحدث عن تقويض أحدى الاتفاقيات الرئيسية بين روسيا وحلف الناتو، والتي تنص على عدم نشر قوات قتالية كبيرة بشكل دائم على أراضي الأعضاء الجدد في الناتو".

وأعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشاك، أمس الأثنين، أن قرار زيادة تعداد القوات الأمريكية في بولندا قد تم اتخاذه.