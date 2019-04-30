أعضاء الكنيست الإسرائيلي يؤدون قسم الولاء للدولة

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية "سيؤدي النواب قسم تصريح الولاء للدولة وقوانينها خلال جلسة افتتاحية احتفالية يعقدها الكنيست تحت رعاية رئيس الدولة ريؤوفين ريفلين.
وذكرت القناة أن "حزب ميرتس" تقدم اليوم بمشروع قانون يقضي بإلغاء (قانون القومية) المثير للجدل، ليكون أول مشروع قانون يطرحه على الكنيست الجديدة. وقالت رئيسة الحزب تامار زاندبرغ إن "قانون القومية عنصري ويمارس التمييز ولا مكان له في دولة ديمقراطية".
ونقلت القناة تصريحات عضو الكنيست الجديد تال روسو، الذي يحل في المرتبة الثانية في قائمة حزب "العمل" اليساري قوله "إنه لا يستبعد إمكانية ترؤس الحزب مستقبلا"، موضحا مع ذلك، أنه "لا يزال أمامه طريق طويل حتى يحدث الأمر".
وأضاف روسو أن "المسألة الرئيسية والأهم منذ الانتخابات هي كيفية إعادة بناء الحزب".
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