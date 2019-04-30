إيران تصنف كل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابية

وقع الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون، اليوم الثلاثاء، يعلن أن جميع أفراد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابيون والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب.

ذكرت وكالة "رويترز" أن مشروع القانون الذي مرره البرلمان الأسبوع الماضي جاء ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

© AP Photo / Vahid Salemi برلمان إيران يكلف الحكومة بالتحرك دوليا ضد وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

ولم يتضح مدى تأثير القانون الجديد على القوات الأمريكية أو عملياتها.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن روحاني وجه تعليمات لوزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي بتنفيذ القانون.

ويصنف القانون بشكل خاص القيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية. والقيادة المركزية الأمريكية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".

بينما ردت إيران بتصنيف القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا، كمنظمة إرهابية تقوم بدعم المتطرفين.