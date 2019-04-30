مستشارة ترامب تعلن أن واشنطن تريد تغييرا سلميا للسلطة في فنزويلا

أعلنت مستشارة الرئيس الأمريكي، كيليان كونوي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تريد تغييرا سلميا للسلطة في فنزويلا، وتواصل متابعة الوضع.

واشنطن — سبوتنيك . وقالت كونوي للصحفيين: "نحن نتابع الوضع عن كثب، ونريد تسليم سلمي للسلطة".

هذا واجتمع زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، مع حلفائه في العاصمة كاراكاس أمام القاعدة العسكرية "كارلوتا". وكان غوايدو قد دعا الشعب والجيش الفنزويلي للخروج إلى الشوارع من أجل إنهاء عملية "الحرية" التي تهدف للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية ما زالت تدعم الرئيس الحالي، نيكولاس مادور، مؤكداً رفضه لأي محاولات انقلاب، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أنه اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة.

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين أزمة سياسية حادة بعد أن نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك في ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو والمستمرة منذ الـ26 من كانون الثاني/ يناير.