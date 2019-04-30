ترامب: الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب الفنزويلي

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء "أراقب الوضع في فنزويلا عن قرب، والولايات المتحدة تقف بجانب الشعب الفنزويلي وحريته".

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019

هذا واجتمع زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، مع حلفائه في العاصمة كاراكاس أمام القاعدة العسكرية "كارلوتا". وكان غوايدو قد دعا الشعب والجيش الفنزويلي للخروج إلى الشوارع من أجل إنهاء عملية "الحرية" التي تهدف للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية ما زالت تدعم الرئيس الحالي، نيكولاس مادور، مؤكدا رفضه لأي محاولات انقلاب، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أنه اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة.

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين، أزمة سياسية حادة بعد أن نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، والمستمرة منذ الـ26 من كانون الثاني/ يناير الماضي.