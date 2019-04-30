وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيجاد حل سلمي في فنزويلا

وكتب هانت على صفحته الشخصية في "تويتر": "نحن نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. نؤمن إيمانا راسخا بأنه يجب أن يكون هناك حل سلمي. السفير الكولومبي قال خلال مقابلة مع صحيفة سيتي أ إم أنه يجب على كل من يدعم نظام مادورو أن ينظر إلى الأزمة الإنسانية المروعة التي حدثت خلال فترة ولايته."
— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 30, 2019
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.
من جانبه أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، سيطرة حكومته على كامل البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)