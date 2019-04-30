وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيجاد حل سلمي في فنزويلا

وكتب هانت على صفحته الشخصية في "تويتر": "نحن نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. نؤمن إيمانا راسخا بأنه يجب أن يكون هناك حل سلمي. السفير الكولومبي قال خلال مقابلة مع صحيفة سيتي أ إم أنه يجب على كل من يدعم نظام مادورو أن ينظر إلى الأزمة الإنسانية المروعة التي حدثت خلال فترة ولايته."

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 30, 2019

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

من جانبه ​أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، سيطرة حكومته على كامل البلاد.