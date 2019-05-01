مقتل شخصين وجرح 4 في إطلاق نار في جامعة بمدينة تشارلوت الأمريكية

قتل شخصان وجرح 4 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار في حرم جامعة "نورث كارولينا" بمدينة تشارلوت الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن اثنين من الجرحى يعالجان من إصابات خطيرة.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، مشيرة إلى أنه طالب بالجامعة، دون الكشف عن دوافعه، وذكر مكتب إدارة الطوارئ في الجامعة عبر تويتر أنه تم إغلاق الجامعة.

يذكر أن مدرسة ثانوية في فلوريدا كانت قد شهدت في 14 فبراير/ شباط 2018، حادثة قتل راح ضحيتها 17 شخصا، عندما دخل شخص بسلاح شبه أوتوماتيكيإلى المدرسة وفتح النار على الموجودين وكان أغلبهم من الطلاب، واعتبرت تلك العملية أسوأ عمليات إطلاق النار المسجلة في مدارس الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ميامي ايرالد'' المحلية، اليوم الاثنين، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انتحار تلميذ ثان في ظرف أسبوع، من الناجين من مجزرة باركلاند، بعد أقل من أسبوع على انتحار تلميذة أخرى ناجية أيضا من المجزرة.