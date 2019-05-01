إمبراطور اليابان الجديد يتولى مهام منصبه رسميا

أنطلق اليوم الأربعاء، مراسيم تتويج إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو. وفقاً لوسائل إعلام يابانية.

موسكو — سبوتنيك. وانتهى الثلاثاء حكم الإمبراطور الياباني أكيهيتو بعد تخليه عن عرشه لابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي يصبح الإمبراطور رقم 126 للبلاد. وستكون هذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو على قيد الحياة.

© Sputnik . Natalia Seliverstova وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو 10 مايو

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش بعد ثلاثة عقود في مراسم قصيرة وبسيط وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني وقال إنه عمل من أجل السلام، بحسب رويترز.

وقال ناروهيتو وهو يبتسم "وأنا أتولى العرش… أتعهد بأن أفكر دائما في الشعب وأتقرب منه وأن أفي بواجباتي كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب الياباني وفقا للدستور".

وأضاف "آمل مخلصا في سعادة الشعب وفي مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام في العالم".

وفي المرحلة الأولى من حفل الارتقاء للعرش حمل أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى القاعة مع اثنين من "الرموز الثلاثة المقدسة" لليابان — سيف وجوهرة — اللذين يمثلان مع مرآة رموز العرش.

وكان يقف إلى جوار الإمبراطور الجديد شقيقه وولي عهده الأمير أكيشينو خلال المراسم البسيطة المقتضبة. ولم تتواجد الإمبراطورة ماساكو زوجة الإمبراطور الجديد في الغرفة وفقا للتقاليد التي تمنع أميرات الأسرة الملكية من الحضور ولكن للمرة الأولى شهدت المراسم امرأة وهي ساتسوكي كاتاياما التي شاركت باعتبارها عضوا بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي الجزء الثاني من المراسم دخلت الإمبراطورة ماساكو الغرفة مع الأميرات الأخريات.