إيران ترفض سعي أمريكا لتصنيف جماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، خطة الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الإيراني قوله، للصحفيين على هامش مؤتمر عقد في العاصمة القطرية الدوحة، "الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من البدء في تسمية الآخرين كمنظمات إرهابية".

© REUTERS / KEMAL ASLAN حزب أردوغان: ترامب يريد تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية بطلب من السيسي

وأضاق "نحن نرفض أي محاولة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد. الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهي إسرائيل".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس ترامب تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية أجنبية.

وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وينطلق، اليوم الأربعاء في الدوحة، الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في "حوار التعاون الآسيوي"، لأول مرة بعد انقطاع عامين ونصف العام.