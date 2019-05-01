مقتل 15 شرطيا إثر انفجار قنبلة غربي الهند

قتل 16 شخصا من عناصر الأمن الهندي، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع في سياراتهم في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "نيو ديلهي تي في": "قتل 16 شخص من عناصر الأمن في ولاية ماهاراشترا إثر انفجار قوي لقنبلة بدائية الصنع في سيارتهم".

ووصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي ، الهجوم بأنه "حقير" وشدد على "ملاحقة منفذي الهجوم"، بحسب القناة.

وقالت الشرطة إن من يشتبه أنهم من المتمردين اليساريين، قتلوا ما لا يقل عن 15 من أفراد الشرطة وسائقا مدنيا، بينما تحتفل الولاية بيوم تأسيسها.

ويحارب المتمردون اليساريون الدولة، منذ عقود ويقولون إنهم يحاربون من أجل من حرموا من ازدهار اقتصادي طويل الأمد في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

وقتلت قوات الأمن، ما لا يقل عن 37 من هؤلاء المتمردين في العام الماضي في جادتشيرولي وهي نفس المنطقة التي حدث بها هجوم اليوم الأربعاء.