بومبيو: العمل العسكري وارد في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا.

وذكر الوزير الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" "العمل العسكري وارد. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة".

وأضاف أن واشنطن تفضل الانتقال السلمى للسلطة في فنزويلا.

US military action in Venezuela ‘possible if that’s what’s required’ – Pompeo https://t.co/vI6YD7Vqf3

It is not our fight. pic.twitter.com/JAyiuPIEVQ — Marc N Watson (@marcnwatson) May 1, 2019

​وكان وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، قد أعلن، أمس الثلاثاء، إن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب.

وشاهد مراسل "رويترز" زعيم المعارضة خوان غوايدو واقفا قرب قاعدة جوية في كراكاس وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري.

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس مادورو.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة. كما نشر مقطعا مصورا له على حسابه على تويتر، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.

وقال غوايدو: "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وقررت دعم الشعب الفنزويلي".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

ومن جهة أخرى أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو. الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيسا مؤقتا للبلاد.