قائد الجيش الإيراني يطالب جميع الوحدات برفع جاهزيتها و"كأنها في ليلة الهجوم"

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء، أن على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون في أقصى حالات الجاهزية وكأنها تعيش ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب.

وأعرب اللواء عبدالرحيم موسوي في حديثه خلال الاجتماع الثاني عشر لقادة الوحدات الأساسية والمستقلة للقوة البرية التابعة للجيش، عن "شكره وتقديره للذين بذلوا الجهود في تقديم الخدمات الإغاثية إلى الأهالي المنكوبين بالسيول في مناطق كلستان وخوزستان ولرستان وكرمانشاه، وقدم التهنئة للقادة الذين حازوا على أوسمة في هذا المجال من القائد العام للقوات المسلحة"، كما نقلت وكالة "فارس".

© AP Photo / Vahid Salemi قائد في الحرس الثوري يحذر من دوامة من الأحداث الخطيرة في المنطقة

وتابع اللواء "تهديدات الأعداء اليوم جادة، وبالطبع إن هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك بما أن القوة البرية هي محور لكل العمليات، فلابد أن تحافظ على جاهزيتها".

وأردف "على جميع القوات (البرية والبحرية والجوية) أن ترفع جاهزية وحداتها وكأنها في ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

بينما ردت إيران بتصنيف القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا، كمنظمة إرهابية تقوم بدعم المتطرفين.