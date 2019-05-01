أكثر من 100 معتقل باحتجاجات عيد العمال في إسطنبول

وفي منطقة بشيكطاش بدأت مجموعة صغيرة من المحتجين فجأة ترديد هتافات ولوّحوا بالأعلام الحمراء لحزب التحرير الشعبي اليساري. وأظهرت لقطات من الموقع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين واعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى سيارات فان تابعة للشرطة.
وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، قالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 127 متظاهرا في أنحاء مختلفة من المدينة بما في ذلك مناطق بشيكطاش وشيشلي وبيه أوغلو.
وكانت احتفالات عيد العمال تُقام في ميدان تقسيم حتى عام 1977 الذي شهد مقتل عشرات الأشخاص خلال مظاهرات. وأُعيد فتح الميدان أمام الاحتفالات في عام 2010 لكن السلطات أعلنت منع الاحتفالات فيه من جديد في عام 2013 لاعتبارات أمنية.
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