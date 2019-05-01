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17:39 01 مايو/ أيار 2019
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    الشرطة تحتجز متظاهرة بعد مسيرة في ميدان تقسيم للاحتفال بيوم العمال في إسطنبول

    أكثر من 100 معتقل باحتجاجات عيد العمال في إسطنبول

    © REUTERS / MURAD SEZER
    العالم
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    قالت شرطة مدينة اسطنبول اليوم الأربعاء (الأول من مايو/ أيار) إنها اعتقلت 127 شخصا بسبب محاولتهم تنظيم مظاهرات "غير قانونية" في مناطق مختلفة بالمدينة بمناسبة عيد العمال.

    الشرطة التركية تعترض مسيرة نسائية
    © AP Photo / Emrah Gurel
    الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسائية
    وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول ميدان تقسيم اليوم وسمحت فقط لرؤساء نقابات عمالية بإقامة مراسم هناك في وقت مبكر من اليوم. وفقا لـ"رويترز".

    وفي منطقة بشيكطاش بدأت مجموعة صغيرة من المحتجين فجأة ترديد هتافات ولوّحوا بالأعلام الحمراء لحزب التحرير الشعبي اليساري. وأظهرت لقطات من الموقع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين واعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى سيارات فان تابعة للشرطة.

    وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، قالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 127 متظاهرا في أنحاء مختلفة من المدينة بما في ذلك مناطق بشيكطاش وشيشلي وبيه أوغلو.

    وكانت احتفالات عيد العمال تُقام في ميدان تقسيم حتى عام 1977 الذي شهد مقتل عشرات الأشخاص خلال مظاهرات. وأُعيد فتح الميدان أمام الاحتفالات في عام 2010 لكن السلطات أعلنت منع الاحتفالات فيه من جديد في عام 2013 لاعتبارات أمنية.

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