تعيين وزيرة التنمية الدولية بيني موردوت وزيرا لدفاع بريطانيا خلفا لويليامسون

لندن — سبوتنيك. وجاء في البيان الذي أشار إلى تعيين بيني موردونت، وزيرا للدفاع أن موردونت "ستستمر في ممارسة مهام عملها كوزير لشؤون المرأة والمساواة".
وجاء في بيان الحكومة: "هذا المساء، طالبت رئيسة الوزراء ويليامسون بمغادرة الحكومة بسبب فقدان الثقة في في قدرته على شغل منصب وزير الدفاع وأن يكون عضواً في مجلس الوزراء".
وتابع البيان "واتخذت رئيسة الوزراء القرار بسبب تصرفات الوزير حول التحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن المعلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي".
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