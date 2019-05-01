تعيين وزيرة التنمية الدولية بيني موردوت وزيرا لدفاع بريطانيا خلفا لويليامسون

أفاد ديوان الحكومة البريطانية، بتعيين وزيرة التنمية الدولية، بيني موردونت، وزيرا للدفاع خلفا لويليامسون.

لندن — سبوتنيك. وجاء في البيان الذي أشار إلى تعيين بيني موردونت، وزيرا للدفاع أن موردونت "ستستمر في ممارسة مهام عملها كوزير لشؤون المرأة والمساواة".

© AP Photo / Frank Augstein رئيسة وزراء بريطانيا تطالب وزير الدفاع بالتخلي عن منصبه

كانت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، قد طالبت وزير دفاعها السابق، غافين ويليامسون، في وقت سابق من اليوم، بالاستقالة من منصبه، بسبب فقدانها الثقة فيه، على خلفية تحقيق في تسريب معلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي.

وجاء في بيان الحكومة: "هذا المساء، طالبت رئيسة الوزراء ويليامسون بمغادرة الحكومة بسبب فقدان الثقة في في قدرته على شغل منصب وزير الدفاع وأن يكون عضواً في مجلس الوزراء".

وتابع البيان "واتخذت رئيسة الوزراء القرار بسبب تصرفات الوزير حول التحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن المعلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي".