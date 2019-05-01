أمريكا: نصف الكرة الغربي ليس مكانا للتدخل الروسي

واشنطن — سبوتنيك. وذكر بولتون، إن مجلس الأمن القومي سينعقد في الساعة 14:00 (21:00 بتوقيت موسكو) في هذا الشأن، وقال "سندرس العديد من الخطوات المختلفة" مضيفا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرغب في خروج العسكريين الأجانب من فنزويلا.
كان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستعيد تنشيط عقيدة مونرو (الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، الذي نادى بضمان استقلال كل دول نضف الكرة الغربي عن التدخل الأوروبي) في نصف الكرة الغربي، والدليل على ذلك هو الوضع في فنزويلا. ووفقا له، فإن الغرض من المذهب هو "تقييد سيادة دول أميركا اللاتينية، وممارسة الضغط على أولئك الذين يتبعون سياسات غير منسقة مع واشنطن.
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي أكد لنظيره الأمريكي في اتصال هاتفي جرى وقت سابق اليوم، أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، والتهديدات ضد قيادتها يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وأشار إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج. وأن الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره.
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