في ذكرى الهولوكوست... نتنياهو يهاجم إيران: سننتصر عليكم ولن نقدم رقبتنا للذبح"

انطلقت مساء اليوم الأربعاء فعاليات إحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست) في إسرائيل، وأقيمت المراسم في مقر مؤسسة "ياد فاشيم" بالعاصمة بحضور كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الدولة رؤوفين رفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في كلمته: "ينضم إلى الخطر المتمثل بكراهية اليهود في الغرب خطر أكبر يأتي من الشرق. إيران تطلق ليل ونهار تهديدات بتدميرنا. لا نتجاهل تلك التهديدات ولكنها لا تردعنا".

قلت في الكلمة التي ألقيتها هذا المساء بمناسبة حلول ذكرى المحرقة:



"ينضم إلى الخطر المتمثل بكراهية اليهود في الغرب خطر أكبر يأتي من الشرق. إيران تطلق ليل ونهار تهديدات بتدميرنا. لا نتجاهل تلك التهديدات ولكنها لا تردعنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 1, 2019

وأضاف "سياستنا واضحة حيال إيران: على الصعيد العسكري، نصد بحزم المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا قرب حدودنا. وعلى الصعيد الدبلوماسي، نمارس الضغط ثم الضغط ثم الضغط. وإزاء التهديدات بتدميرها، إسرائيل لن تقدم رقبتها للذبح".

سياستنا واضحة حيال إيران: على الصعيد العسكري, نصد بحزم المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا قرب حدودنا. وعلى الصعيد الدبلوماسي, نمارس الضغط ثم الضغط ثم الضغط. وإزاء التهديدات بتدميرها, إسرائيل لن تقدم رقبتها للذبح. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 1, 2019

وأشار إلى أنه "خلافا لما كان الأمر عليه إبان المحرقة، نبلور تحالفات ضد النظام الطغياني الذي يهددنا نحن ويهدد دولا كثيرة في منطقتنا ويهدد ممرات الملاحة الدولية وسلامة العالم بأسره".

وخلافا لما كان الأمر عليه إبان المحرقة, اليوم نحن قادرون ومصممون على الدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية. جيش الدفاع قوي ويعتبر من أقوى الجيوش في العالم وهو قادر على قهر أعدائنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 1, 2019

وأضاف "أقول لأولئك الذين يريدون أن يقتلونا: عدنا إلى مسرح التاريخ وإلى مقدمته. انتصرنا على أعدائنا سابقة وبإذن الله سننتصر عليكم أيضا".

وعقد رئيس جهاز الامن العام الشاباك ناداف ارغامان وكبار ضباطه جلسة اليوم في متحف ياد فاشيم باورشليم القدس لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية — الهولوكوست والتقوا أحد الناجين منها. وأكد أرغامان أن الشاباك سيواصل دوره في ضمان أمن إسرائيل.

وعشية حلول ذكرى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست)، يشير بحث جديد أجري في إسرائيل إلى أن عدد الاعتداءات اللاسامية في أنحاء العالم سجل العام الماضي ارتفاعا حادا نسبته ثلاثة عشر بالمئة قياسا بالعام الذي سبقه، فبلغ نحو أربعمئة، وفقا لهيئة البث الرسمية (مكان).

وقال قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إنه "مرت 80 عاما منذ اندلاع أبشع حرب في تاريخ الشعوب"، وهي الحرب العالمية الثانية، "التي هدد فيها القتل المنهجي لليهود، بمسح شعبنا عن وجه الأرض".

وجاء ذلك في المرسوم اليومي الذي أصدره كوخافي الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى "الكارثة والبطولة"، بحسب موقع قناة "آي 24 نيوز".

وذكرى "الكارثة والبطولة"، هي ذكرى يحيي الإسرائيليون وبعض اليهود في العالم فيها، ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) وهي الكارثة، أما البطولة، فهي "العمليات البطولية والباسلة والتمرد" التي قام اليهود بها تلك الأيام ضد النازيين.

وتصادف هذه الذكرى الأربعاء. وأضاف كوخافي "بأيديهم العارية، ناضل المعتقلون اليهود والبارتيزان، في معسكرات الاعتقال النازية من أجل حياتهم وحريتهم، إلى جانب الجنود في جيوش الحلفاء".

وشدد الفريق كوخافي على أن "النضال كان مختلفًا بالنسبة للآخرين، وليس أقل صعوبة، وهو الحفاظ على الإنسانية".

وتابع "نحن، قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، نشكّل قوة الحماية التي صلى من أجلها اليهود، وهم في طريقهم إلى الإبادة، ومن أجلهم نتعهد، بأن نروي قصصهم، ونواصل القتال من أجل أمن الدولة".

وخلص كوخافي إلى "نؤدي تحية تعظيم سلام في يد، وفي اليد الأخرى سنكون مستعدين لتدمير أي تهديد".