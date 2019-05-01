مادورو: السلام فاز في فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء إن الشعب الفنزويلي تمكن من حفظ السلام في البلاد.

وغرد مادوروا عبر صفحته على "تويتر" قائلا "أتابع المسيرة الرائعة لطبقتنا العاملة. وأشاهد والفرح يغمرني كما يغمر شوارع كاراكاس. لا شك، هذا هو السلام الذي فزنا به بفضل كرامة وضمير شعبنا".

¡Aja! Estoy pendiente de la hermosa marcha de nuestra Clase Obrera. Me están llegando imágenes de una inmensa manifestación de alegría que desborda las calles de Caracas. Sin duda la PAZ la ganamos gracias a la dignidad y la conciencia de nuestro pueblo. #TrabajadoresPorLaPatria pic.twitter.com/IiVM0dPsoV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 1, 2019

هذا ودعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الثلاثاء إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس، مؤكداً إن الرئيس نيكولاس مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة ودعا أعضاء الجيش إلى "مواصلة التقدم" في الجهود الرامية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي.

وفي تصعيد للأحداث التي تشهدها فنزويلا، حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية.

ووصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا الحدث بأنا "تحرك انقلابي".